الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة

وأشار الكعبي الى صمود الشعب البحريني على مر التاريخ في وجه الكيانات الظالمة كـبني أمية، معربا عن إيمانه بأن هذا الشعب سوف لن يخضع لطغاة العصر، جاء ذلك في حديث الأمين العام للحركةبمناسبة حلول الذكرى السنوية لثورة الشعب البحريني ضد كيان آل خليفة.



ووصف الشيخ الكعبي "هذا البلد بالجزيرة الصامدة التي شهدت بطولات إبراهيم بن مالك الاشتر وزيد وصعصة ابنا صوحان (أصحاب أهل البيت عليهم السلام)"، لافتاً إلى أن "صمود الشعب البحريني على طول التاريخ في مواجهة طغاة بني أمية، مؤكدا أن هذا الشعب لن يخضع أبدا امام طغاة العصر".



وقال الأمين العام لحركة النجباء في العراق "أن البحرين مازالت أبية وصامدة امام طغاة العصر وقطّاع الطريق المصدَّرين من نظام الوهابية، وستحرر يوماً ما ببركات دماء الشهداء الطاهرة".



وشهدت البحرين في 14 من فبراير/شباط 2011 احتجاجات عارمة انطلقت في دوار اللؤلؤة ضد نظام آل خليفة للمطالبة بالإصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإنهاء حالة التمييز الطائفي والعنصري، ما دفع النظام على قمع المحتجين والاستعانة بقوات درع الجزيرة التي تقودها السعودية.