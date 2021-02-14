الصفحة الرئيسية
0
الأحد 14 شباط 2021 ساعة 11:46

الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة

الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة
وأشار الكعبي الى صمود الشعب البحريني على مر التاريخ في وجه الكيانات الظالمة كـبني أمية، معربا عن إيمانه بأن هذا الشعب سوف لن يخضع لطغاة العصر، جاء ذلك في حديث الأمين العام للحركةبمناسبة حلول الذكرى السنوية لثورة الشعب البحريني ضد كيان آل خليفة.

ووصف الشيخ الكعبي "هذا البلد بالجزيرة الصامدة التي شهدت بطولات إبراهيم بن مالك الاشتر وزيد وصعصة ابنا صوحان (أصحاب أهل البيت عليهم السلام)"، لافتاً إلى أن "صمود الشعب البحريني على طول التاريخ في مواجهة طغاة بني أمية، مؤكدا أن هذا الشعب لن يخضع أبدا امام طغاة العصر".

وقال الأمين العام لحركة النجباء في العراق "أن البحرين مازالت أبية وصامدة امام طغاة العصر وقطّاع الطريق المصدَّرين من نظام الوهابية، وستحرر يوماً ما ببركات دماء الشهداء الطاهرة".

وشهدت البحرين في 14 من فبراير/شباط 2011 احتجاجات عارمة انطلقت في دوار اللؤلؤة ضد نظام آل خليفة للمطالبة بالإصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإنهاء حالة التمييز الطائفي والعنصري، ما دفع النظام على قمع المحتجين والاستعانة بقوات درع الجزيرة التي تقودها السعودية.
رقم : 916203
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طالبان تنفي مقتل زعيمها بانفجار في باكستان
طالبان تنفي مقتل زعيمها بانفجار في باكستان
الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة
الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة
14 شباط 2021
عبداللهيان: الانتهاك المنظمة لحقوق الإنسان في البحرين من الحقائق المرة
عبداللهيان: الانتهاك المنظمة لحقوق الإنسان في البحرين من الحقائق المرة
14 شباط 2021
قيادي في المعارضة البحرينية: النظام لا يفهم لغة السلمية وعلينا كسر يده
قيادي في المعارضة البحرينية: النظام لا يفهم لغة السلمية وعلينا كسر يده
المراسلة معصومة فروزان
14 شباط 2021
عيسى قاسم: الشعب البحريني مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافه
عيسى قاسم: الشعب البحريني مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافه
13 شباط 2021
تقرير: الإمارات دولة مستبدة بسبب حظر التنظيمات السياسية
تقرير: الإمارات دولة مستبدة بسبب حظر التنظيمات السياسية
13 شباط 2021
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
زهراء احمد- خاص لاسلام تايمز
13 شباط 2021
روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
13 شباط 2021
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
13 شباط 2021
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق: شعب البحرين أفشل محاولات السلطة لدفع للعنف
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق: شعب البحرين أفشل محاولات السلطة لدفع للعنف
13 شباط 2021
عراقجي: الاتفاق النووي يفتقد لأي قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات
عراقجي: الاتفاق النووي يفتقد لأي قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات
13 شباط 2021
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
المراسلة معصومة فروزان
13 شباط 2021
نظام آل خليفة عميل وخائن وثورة فبراير كشفت عن وجهه القبيح
نظام آل خليفة عميل وخائن وثورة فبراير كشفت عن وجهه القبيح
المراسلة معصومة فروزان
12 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية