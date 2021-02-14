طالبان تنفي مقتل زعيمها بانفجار في باكستان

واعتبر ذبيح الله مجاهد لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "زعيم طالبان لا يزال على قيد الحياة وإن نشر مثل هذه المعلومات هي من قبل أعداء الحركة والمتآمرين ضدها"، مضيفاً "كلما واجه معارضو حركة طالبان لضغوط وتعرضوا لتهديدات لجأوا إلى نشر مثل هذه الأخبار التي لا صحة لها".



وأوضح مجاهد "إن زعيم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لا يعيش في مدينة كويتا حتى يتعرض لمثل هذا الحادث".



وكانت صحيفة "الثامنة صباحاً" الأفغانية أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن بمقتل زعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده ورئيس الاستخبارات بالحركة ملة مطيع الله، و المدير المالي للحركة حافظ عبد المجيد، قتلوا جراء إنفجار وقع في مدينة كويتا غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان.

