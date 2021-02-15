الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر: "على الحكومة العراقية القيام بواجباتها إزاء الشعب العراقي عموما، وألا تفرقه عن الطبقة السياسية، وخصوصا فيما يخص اللقاح ضد الفيروس المتفشي في العالم عموما وفي عراقنا الحبيب خصوصا".



وأضاف : "أحث الحكومة للإسراع في توفير اللقاحات لإخراج العراق من هذه الجائحة والبدء بالتطعيم من المناطق الفقيرة في القرى والأرياف باعتبارهم أشد عرضة للإصابة بهذا الفيروس".



ودعا زعيم التيار الصدري إلى "توفير الكوادر والمفارز الطبية لكي يتم الوصول إلى أبعد المنازل وإيصال اللقاح لها".



وأوصى في ختام تغريدته، بأن "يكون التطعيم شبه إجباري وإعطاء ورقة رسمية تدل عليه، وضرورة إبعاد هذا المشروع عن يد الفساد والفاسدين وإلا ستكون نهاية اللقاح لا محالة".