مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام

وقالت المؤسسة الأمريكية في تقريرها إن "الولايات المتحدة لم تفعل ما يكفي للحد من الوفيات بين صفوف المدنيين في العراق وسوريا"، مضيفة إن "العمليات العسكرية التي شنها الجيش الامريكي في بعض البلدان العربية وخصوصا في سوريا تمت دون اذن او موافقة من الحكومة السورية".



وأشار التقرير إلى أن "عمليات التوغل الأمريكية تمت في الاراضي السورية بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي".



واعتمد التقرير على ما ذكره موقع منظمة اير وار البريطانية والتي تتعقب أعداد القتلى بين المدنيين كانت قد سجلت استشهاد أكثر من 13 ألف مدني في العراق وسوريا منذ بدء العمليات في عام 2014 وحتى العام الماضي خلال عمليات القصف التي نفذها التحالف الدولي والمسماة بالعزم الصلب.



وأضاف التقرير إن "أكثر الشهور دموية بالنسبة للمدنيين خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا كانت ذروته في العراق في شهر آذار من عام 2017 بأكثر من 1400 قتيل من العراقيين، اما في سوريا فقد بلغ الذروة بـ 800 قتيل في حزيران من نفس العام".