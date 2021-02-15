الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 02:16

25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي

25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
وأوضح المركز ان عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ  25 مليون مستخدم  نشط  بزيادة 4 مليون مستخدم عن العام الماضي طبقا لاخر احصائية لمؤسستي Hootsuite و We are social المتخصصتين في هذا المجال.

وأشار المركز الى وجود 20 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و13 مليون مستخدم نشط على انستجرام، و 11.25  مليون مستخدم على سناب شات، و  1 .30 مليون مستخدم لتويتر، و 1.20 مستخدم لشبكة لينكدان بالاضافة الى 17 مليون مستخدم على فيسبوك ماسنجر.

وبين المركز إن عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العراق وصل الى  30.52 مليون مستخدم بحلول عام 2021  بزيادة 700 الف مستخدم عن العام الماضي.

ورجح المركز إن الزيادة الحاصلة في اعداد مستخدمي كل المنصات يعود الى تداعيات جائحة كورونا والاغلاق والحظر الذي شهده العراق لمواجهة هذه الازمة وتحول عمليات البيع والشراء والدراسة والعمل وغيرها الى وسائل الاتصال الاجتماعي.
رقم : 916285
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
15 شباط 2021
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
15 شباط 2021
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
15 شباط 2021
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
15 شباط 2021
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
15 شباط 2021
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
15 شباط 2021
طالبان تنفي مقتل زعيمها بانفجار في باكستان
طالبان تنفي مقتل زعيمها بانفجار في باكستان
14 شباط 2021
الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة
الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة
14 شباط 2021
عبداللهيان: الانتهاك المنظمة لحقوق الإنسان في البحرين من الحقائق المرة
عبداللهيان: الانتهاك المنظمة لحقوق الإنسان في البحرين من الحقائق المرة
14 شباط 2021
قيادي في المعارضة البحرينية: النظام لا يفهم لغة السلمية وعلينا كسر يده
قيادي في المعارضة البحرينية: النظام لا يفهم لغة السلمية وعلينا كسر يده
المراسلة معصومة فروزان
14 شباط 2021
عيسى قاسم: الشعب البحريني مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافه
عيسى قاسم: الشعب البحريني مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافه
13 شباط 2021
تقرير: الإمارات دولة مستبدة بسبب حظر التنظيمات السياسية
تقرير: الإمارات دولة مستبدة بسبب حظر التنظيمات السياسية
13 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية