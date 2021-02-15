قبائل الجزيرة السورية تطلق رسائل نارية لموالي الاحتلال الأمريكي

وتابع الجربا: “ندين عمليات اختطاف المدرسين والمعلمين الكرد في شمال الحسكة الذين يعملون على تدريس منهاج الدولة السورية، واختطاف المسؤولين الحكوميين والتجنيد الإجباري ” وتجنيد القاصرين في صفوف “قسد” مع الاستمرار بسرقة مقدرات الجزيرة السورية من نفط وغاز و قمح لصالح الاحتلال ومخططاته”.



وبين الجربا أن “جزءا كبيرا من أبناء قبيلة شمر مثلهم مثل أبناء القبائل العربية يجددون وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري لتحرير كل شبر محتل من الأراضي السورية ودعمهم لقيادة الرئيس بشار الأسد بمحاربة الإرهاب والاحتلال”.



وكان الشيخ الجربا مع مجموعة من الشيوخ و الوجهاء أصدروا بياناً وقعت عليه قبائل شمر سنجارة وأبناء القبائل العربية من الولدة وجيس والعفادلة والعبيد والبوليل والمشاهدة.



وشدد البيان على أن “الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته عانى ويعاني من عمالة قوات “قسد” ومن سياسة التجويع الممنهج والخيانة التي جلبتها هذه “الميليشيا “داعياً الشبان المغرر بهم المنضوين في صفوفها إلى العودة إلى حضن الوطن للدفاع عنه بوجه المحتل”.



وطالب البيان نيابة عن مناطق الجزيرة السورية كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالنظر لما يجري في الجزيرة السورية من تدمير ممنهج للتعليم وحرمان الطلاب والتلاميذ من تلقي التعليم من قبل “قسد”، داعياً السوريين الأكراد الشرفاء لإعلان البراء من هذه التصرفات للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجزيرة السورية.