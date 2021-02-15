الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 08:57

قبائل الجزيرة السورية تطلق رسائل نارية لموالي الاحتلال الأمريكي

قبائل الجزيرة السورية تطلق رسائل نارية لموالي الاحتلال الأمريكي
وتابع الجربا: “ندين عمليات اختطاف المدرسين والمعلمين الكرد في شمال الحسكة الذين يعملون على تدريس منهاج الدولة السورية، واختطاف المسؤولين الحكوميين والتجنيد الإجباري ” وتجنيد القاصرين في صفوف “قسد” مع الاستمرار بسرقة مقدرات الجزيرة السورية من نفط وغاز و قمح لصالح الاحتلال ومخططاته”.

وبين الجربا أن “جزءا كبيرا من أبناء قبيلة شمر مثلهم مثل أبناء القبائل العربية يجددون وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري لتحرير كل شبر محتل من الأراضي السورية ودعمهم لقيادة الرئيس بشار الأسد بمحاربة الإرهاب والاحتلال”.

وكان الشيخ الجربا مع مجموعة من الشيوخ و الوجهاء أصدروا بياناً وقعت عليه قبائل شمر سنجارة وأبناء القبائل العربية من الولدة وجيس والعفادلة والعبيد والبوليل والمشاهدة.

وشدد البيان على أن “الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته عانى ويعاني من عمالة قوات “قسد” ومن سياسة التجويع الممنهج والخيانة التي جلبتها هذه “الميليشيا “داعياً الشبان المغرر بهم المنضوين في صفوفها إلى العودة إلى حضن الوطن للدفاع عنه بوجه المحتل”.

وطالب البيان نيابة عن مناطق الجزيرة السورية كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالنظر لما يجري في الجزيرة السورية من تدمير ممنهج للتعليم وحرمان الطلاب والتلاميذ من تلقي التعليم من قبل “قسد”، داعياً السوريين الأكراد الشرفاء لإعلان البراء من هذه التصرفات للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجزيرة السورية.
مصدر : وكالات
رقم : 916307
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
15 شباط 2021
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
15 شباط 2021
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
15 شباط 2021
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
15 شباط 2021
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
15 شباط 2021
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
15 شباط 2021
طالبان تنفي مقتل زعيمها بانفجار في باكستان
طالبان تنفي مقتل زعيمها بانفجار في باكستان
14 شباط 2021
الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة
الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة
14 شباط 2021
عبداللهيان: الانتهاك المنظمة لحقوق الإنسان في البحرين من الحقائق المرة
عبداللهيان: الانتهاك المنظمة لحقوق الإنسان في البحرين من الحقائق المرة
14 شباط 2021
قيادي في المعارضة البحرينية: النظام لا يفهم لغة السلمية وعلينا كسر يده
قيادي في المعارضة البحرينية: النظام لا يفهم لغة السلمية وعلينا كسر يده
المراسلة معصومة فروزان
14 شباط 2021
عيسى قاسم: الشعب البحريني مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافه
عيسى قاسم: الشعب البحريني مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافه
13 شباط 2021
تقرير: الإمارات دولة مستبدة بسبب حظر التنظيمات السياسية
تقرير: الإمارات دولة مستبدة بسبب حظر التنظيمات السياسية
13 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية