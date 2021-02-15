طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا

وذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الطفلة "محيا فيروزي" الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات تمكنت من حفظ القرآن الكريم بشكل كامل خلال أيام فيروس كورونا وبذلك حصلت على لقب أصغر طفلة عبقرية تحفظ القرآن الكريم في إيران.وأضافت الوكالة في تقرير لها إنه "قبل ذلك، تمكنت شقيقة حهيا الكبرى، مهسا فيروزي من حفظ القرآن في سن الثامنة وتم تسميتها أصغر حافظ للقرآن الكريم في محافظة زنجان".وقالت والدة محيا فيروزي للوكالة إن "ابنتها الكبرى مهسا لديها أيضاً حزام أسود في الكاراتيه وفازت بميدالية"، مضيفة إن "إبنتها الصغيرة محيا شرعت بحفظ القرآن الكريم في سن الثالثة من عمرها وقد أكلمت الحفظ يوم الأربعاء الماضي مع حلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية".وتعيش العبقرية الإيرانية "محيا" الآن فترة ترسيخ في الحفظ، وجاءت هذه الخطوة بجهود والدتاه وحضور دروس افتراضية ودوام جزئي.وقال والد مهيا فيروزي في مقابلة مع مراسل وكالة فارس في زنجان: "اعتاد أطفالي على القرآن منذ الصغر ولحسن الحظ كانت نتيجة جهودنا حافظتان للقرآن".وأشار فيروزي إلى أن حاملة راية حفظ القرآن الكريم هي "مهسا فيروزي"، وأضاف: "معتبرا أن ابني الأكبر هو أيضا يحفظ القرآن الكريم، لذا استطاعت محيا حفظ القرآن الكريم بسرعة خلال 10 أشهر".وقالت والدة محيا فيروزي في شرح لعملية حفظ القرآن الكريم على يد طفليها الصغار: "بعد حضور دروس القرآن الكريم لاحظت الموهبة الكبيرة لابنتي الكبرى مهسا في حفظ القرآن الكريم".وأضافت مريم أميرلو: كانت مهسا دائماً متقدمة على أقرانها في حفظ القرآن الكريم ويمكنها حفظ محتوى أكثر مقارنة بأقرانها.وفي إشارة إلى أوامر المرشد الأعلى بتدريب 10 ملايين من حفظة القرآن الكريم ، قالت والدة مهيا فيروزي: "لحسن الحظ ، تمكنت بفضل الله من تدريب أطفالي على حفظ القرآن".