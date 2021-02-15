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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 09:23

ضبط طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية

ضبط طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية
أصدرت الشرطة العراقية في بيانا قالت فيه إن "قوة مشتركة من مقر ووحدات لواء المغاوير السادس الفرقة السادسة تنفذ واجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية على الشريط الحدودي مع الجمهورية العربية السورية وتعثر خلاله على طائرة مسيرة مع صاروخ عدد2".

وأضاف البيان "تم التعامل معها اصوليا من قبل الجهد الهندسي للواء".

هذا وأكد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أمس الأحد ان "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة امريكيا في شمال شرق سوريا سلمت مئة من مقاتلي تنظيم "داعش" الارهابي المعتقلين لديها إلى بغداد الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "تسلمنا مئة معتقلا عراقيا من عناصر تنظيم داعش من الاكراد السوريين وهم حاليا يخضعون الى التحقيق قبل تسليمهم للقضاء".

وفي بداية 2019، سلمت "قوات سوريا الديموقراطية - (قسد) " حوالى 900 عراقي كانت اعتقلت معظمهم خلال فرارهم من من آخر معاقل جماعة داعش الوهابية، ولا يزال هناك 1600 عراقي محتجزين بسبب انتمائهم الى صفوف "داعش" ، وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر في وقت سابق من هذا الشهر.

واصدرت المحاكم العراقية احكام عديدة على العراقيين المنتمين الى التنظيم الارهابي الذي يعاقب عليه بالإعدام وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. وصدرت احكام بالاعدام ضد مئات منهم لكن عددا قليلا من الاحكام نفذ بالفعل.
مصدر : السومرية
رقم : 916320
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