استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق

وقال ذيبخش ،في تصريح أمس الاحد: بعد تفشي فيروس كورونا تم فرض قيود على السفر في بعض مسارات الطيران ومن ضمنها الرحلات الجوية من ايران الى العراق.



واضاف ذيبخش: في ضوء التوافقات الحاصلة بين البلدين فقد تقرر استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية في المسارين "طهران-نجف-طهران" و"مشهد-نجف-مشهد" بدءا من الاسبوع الجاري ولا توجد في الوقت الحاضر قيود على اصدار التراخيص لشركات الطيران الايرانية.



وفي الرد على سؤال حول امكانية السفر جوا للمسافرين العاديين قال: لقد تقرر استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران العراقية الى ايران وبامكان شركات الطيران الايرانية ايضا الحصول على التراخيص اللازمة لتسيير رحلات جوية في المسارين المذكورين.



واوضح بان هنالك في الوقت الحاضر رحلتان جويتان من طهران ورحلتان جويتان من مشهد الى النجف وبغداد وان ارسال المسافرين يستلزم موافقة العراق.