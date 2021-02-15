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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 10:47

‘‘حماس‘‘ تدعو قطر للمشاركة بمراقبة الانتخابات الفلسطينية

‘‘حماس‘‘ تدعو قطر للمشاركة بمراقبة الانتخابات الفلسطينية
وفي رسالة وجهها إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعرب هنية عن "تقديره لمواقف قطر الأصيلة تجاه الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات"، ووضعه في صورة التفاصيل المتعلقة بمسار وبنتائج حوار القاهرة باعتبار قطر إحدى الدول الضامنة للاتفاق إلى جانب مصر وتركيا وروسيا".

وأكد هنية على قرار الحركة "المضي قدما في مسار المصالحة عبر إجراء الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني".

كما دعا هنية قطر إلى "المشاركة في الرقابة على الانتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائج الانتخابات، وعدم تكرار موقف ما بعد انتخابات 2006 والذي لم يحترم فيه إرادة الشعب الفلسطيني".
رقم : 916341
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