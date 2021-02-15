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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 11:02

ترامب يستعد لشن حرب سياسية جديدة بعد تبرئته

ترامب يستعد لشن حرب سياسية جديدة بعد تبرئته
وقالت الصحيفة:"ينوي ترامب استغلال براءته في المحاكمة كمنصة انطلاق لعودته القوية على الساحة السياسية، وحتى لو لم يكن قادرًا على العودة إلى البيت الأبيض مجددًا، فإنه يريد السيطرة على المشهد".

وأضافت:"يتطلع ترامب لتنظيم مسيرات، إلا أن ذلك لن يكون بصورة فورية، بحسب ما أكده أحد مستشاري الرئيس السابق، ويخطط لاستهداف أعدائه، ودعم المرشحين الموالين له خلال انتخابات الكونغرس المقرر لها، العام المقبل، وذلك على الصعيدين المالي والشخصي أيضًا".

وأشارت إلى أن ترامب"ملك 30 مليون دولار كان قد جمعها لصالح حملته الرئاسية خلال الشهور الأخيرة من ولايته، قبل أن يخسر الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن".

وقالت الصحيفة إنه"من المتوقع أن يظل ترامب على الساحة من خلال الخطب مدفوعة الأجر خلال الأحداث البارزة، كما فعل بيل وهيلاري كلينتون من قبل، ويمكن أن يظهر في مناطق مختلفة من العالم من بينها بريطانيا".

وأضافت:"يسعى ترامب أيضًا إلى إطلاق مشاريع جديدة عالميًا، من بينها فنادق جديدة، إلا أن خطته لإطلاق قناة تلفزيونية تم إرجاؤها الآن، في ظل خطة بديلة لدعم البرامج القائمة بالفعل".

وبرَّأ مجلس الشيوخ، دونالد ترامب،يوم السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرًا مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس.

واحتاج مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد إلى غالبية الثلثين لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد واقتحام مبنى الكابيتول من قبل مناصريه، في 6 كانون الثاني/ يناير، لكن 57 سيناتورًا فقط صوتوا بأنه"مذنب".

ورحب ترامب بتبرئته في مجلس الشيوخ، معتبرًا أن حركته السياسية "بدأت للتو".

وقال في بيان إن"حركتنا التاريخية، والوطنية، والجميلة، لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددًا قد بدأت لتوها".!!
مصدر : وكالات
رقم : 916346
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