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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 12:16

صفعات الجيش اليمني تدك العمق السعودي بعملية نوعية

صفعات الجيش اليمني تدك العمق السعودي بعملية نوعية
هذه العملية هي الثالثة من نوعها على مطار ابها الدولي والرابعة في العمق السعودي منذ الاربعاء الماضي؛ نفذها سلاح الجو المسير على هدف مهم في المطار السعودي الذي تحول إلى ثكنة عسكرية ومنطلقا للطائرات الحربية لقتل الشعب اليمني وتدمير مقدراتهم.

المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد ان الاصابات كانت دقيقة، وأن الاستهداف هو رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على البلاد. ودعا جميع المواطنين الى الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية. متوعدا بمزيد من الضربات اذا ما استمر العدوان والحصار؛ حتى يدرك العدوان ومشغلوه ان امن السعودية مرهون بامن اليمن.

في هذه الأثناء نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن تحالف العدوان قوله ؛ إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها القوات اليمنية باتجاه المملكة.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة منزعجة جدا من استمرار الهجمات السعودية ، وأضافت الوزارة أن صنعاء ستكون مخطئة جدا إذا توهمت أن رفع حركة أنصار الله من لائحة الإرهاب سيؤدي إلى تخفيف الضغط عنها. مؤكدة أن الدبلوماسية هي الأولوية لحل الصراع في اليمن، وأن الحل العسكري لن يكون سبيلا لإنهاء الحرب.

لكن صنعاء تظل تؤكد ان حل الازمة يتمثل في إنهاء العدوان والحصار؛ فيما عدا ذلك يواصل الجيش اليمني دك العمق السعودي ردا على جرائم تحالف العدوان الذي أرق اليمنيين وتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 916358
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