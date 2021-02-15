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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 12:21

المنفي وصالح يبحثان آخر مستجدات الأزمة في ليبيا

المنفي وصالح يبحثان آخر مستجدات الأزمة في ليبيا
وبحث المسؤولان خلال اللقاء آخر مستجدات الأزمة التي تعيشها البلاد.

وقال مصدر ليبي إن المشاورات شملت منح الثقة للحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة.

وقال المنفي في تغريدة على تويتر “جمعني لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تم خلاله مناقشة أهمية دور مجلس النواب في هذه المرحلة”.

وأضاف أنه ناقش تهيئة الظروف أمام منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، “لتتمكن من تحقيق أهدافها بداية بتوحيد المؤسسات ومرورا برفع المعاناة عن المواطنين وبسط الأمن والاستقرار في البلاد”.

من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يجريها المنفي مع نواب ومسؤولين في المنطقة الشرقية من البلاد، بهدف بحث سبل توحيد مؤسسات الدولة.

كما التقى المنفي عددا من أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات المجاورة لمدينة البيضاء شرق ليبيا، وناقش معهم التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة، وذلك بعد زيارته مدينتي بنغازي وطبرق في الأيام الماضية، التي التقى أثناءها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي 5 شباط الجاري وبرعاية أممية، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف، المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بعضوية موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.
مصدر : وكالات
رقم : 916359
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