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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 13:02

قوات الاحتلال تشن حملات مداهمة واقتحام بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملات مداهمة واقتحام بالضفة والقدس
ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حاتم موهوب دويكات بعد مداهمة بلدة بلاطة البلد شرقي نابلس.

وفي رام الله اعتقل جنود الاحتلال الشاب قصي بزار من سردا وابي صالح ذيب الصوفي 20 عاما، وإبراهيم أحمد فرج التميمي من دير نظام، كما اعتقلت عبد الرحمن محمد التميمي من رام الله.

وفي بلدة الرام قرب القدس تم اعتقال الشاب وسام رائد الحتاوي من منزله وتكسير محتوياته، علما أن الشاب مصاب سابقا في عينه

وفي بلدة قباطيه قرب جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مازن سيطان ابو الرب بعد اقتحام البلدة ومداهمة العديد من المنازل

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق محمود ابو سرور(٢٣عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وتشن قوات الاحتلال بشكل شبه يومي حملات مداهمة واقتحام لمدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة يتخللها تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتخريب للمنازل.
رقم : 916367
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