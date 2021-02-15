بث خطاب قائد الثورة مباشرة على الهواء يوم الأربعاء

وسيتم بث خطاب سماحته بالمناسبة في الساعة "10:30" صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 صباحا بتوقيت غرينتش) مباشرة على الهواء عبر الاتصال المرئي مع اهالي محافظة اذربيجان شرقي الواقعة شمال غرب ايران، عبر قنوات الاذاعة والتلفزيون والموقع الاعلامي KHAMENEI.IR وحسابات هذا الموقع على قنوات التواصل الاجتماعي.



وكانت هذه المراسم تجري سنويا بحضور الالاف من اهالي محافظة اذربيجان شرقي في حسينية "الامام الخميني (رض)" للقاء قائد الثورة الاسلامية ولكن نظرا للتوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا فان هذا اللقاء يجري العام الحالي عبر الاتصال المرئي مع جموع اهالي المحافظة الذين سيحضرون في مصلى تبريز مع التزام التوصيات الصحية.