الطائرات العراقية تدمر أوكاراً للإرهابين في ديالى

وذكرت الخلية في بيان، ان "طائرات F_16 العراقية، نفذت ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين".



وواضحت أن "العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وقد أسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين".