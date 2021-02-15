?>?> الطائرات العراقية تدمر أوكاراً للإرهابين في ديالى - اسلام تايمز أحدث العناوين : ظريف يؤكد على تسوية القضايا والتوصل لترتيبات إقليمية ومستقرة العدوان السعودي يشن 7 غارات على محافظة صعدة ظريف: لا ينبغي لليابان ان تنفذ قرارات اميركا غير القانونية ضد ايران البحرين..إصابة ثلاثة سجناء سياسيين بكورونا في ظل تكتم الداخلية الخليفية الجيش الايراني يختبر صاروخاً ذكياً بمدى 300 كم وزير الصحة: إيران ستصبح واحدة من أكبر مصنعي لقاحات كورونا في العالم مناورات للقوة البرية للجيش الايراني في قصر شيرين غرب البلاد العميد شريف: الصهاينة سيتلقون الرد على ممارساتهم الشيطانية اللواء صفوي: ايران انتصرت باعتبارها قوة في غرب آسيا بالتفاصيل..سوريا تشهد عاصفة قطبية 'تاريخية ونادرة' English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 15 February 2021 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا يوم القدس شهيد القدس إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا العراق 0 الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 14:28الطائرات العراقية تدمر أوكاراً للإرهابين في ديالى وذكرت الخلية في بيان، ان "طائرات F_16 العراقية، نفذت ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين". وواضحت أن "العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وقد أسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين". مصدر : السومرية رقم : 916380 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات بث خطاب قائد الثورة مباشرة على الهواء يوم الأربعاء 15 شباط 2021 طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا 15 شباط 2021 الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة 15 شباط 2021 25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي 15 شباط 2021 مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام 15 شباط 2021 الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا 15 شباط 2021 صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة 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