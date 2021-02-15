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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 14:46

سوريا.. تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة وتشكل الضباب

سوريا.. تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة وتشكل الضباب
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها ،صباح اليوم الاثنين، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ومائلا للبرودة ليلا محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية في ساعات الصباح الباكر والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا ويمتد الهطل تدريجيا إلى باقي المناطق خلال ساعات الليل وصباح يوم الأربعاء ويكون الهطل ثلجيا فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية لتتجاوز سرعة الهبات 70 كم في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

شاهد: تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة وتشكل الضباب في سوريا
رقم : 916384
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