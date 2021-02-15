القوات اليمنية تستهدف مطاري جدة وأبها

وقال العميد يحيى سريع ،اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".



وأضاف العميد سريع "تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني."



وأكد المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية على أن العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.