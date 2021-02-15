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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 15:32

مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لعزل تجمّعات سُكّانية فلسطينية كبرى في القدس

مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لعزل تجمّعات سُكّانية فلسطينية كبرى في القدس
ويجري الحديث في هذا السياق، عن مخططات إسرائيلية تطرح تصورات للتخلص من هذه التجمّعات التي يتراوح عدد سكّانها ما بين 125 و140 ألف مقدسي يقطنون في بلدات وأحياء: كفر عقب، سمير أميس، وأم الشرايط، شمالي القدس المحتلة، وفي مخيم شعفاط (شمال شرقي مدينة القدس)، وفي بلدتي الزعيم والعيسوية، وسط القدس، بالإضافة إلى التجمّعات الواقعة جنوب شرق المدينة، مثل حيّ الشيخ سعد وبلدة صور باهر وجبل المكبر، جنوب القدس المحتلة.

وتهدف المخططات الإسرائيلية إلى سلخ هذه الأحياء عن مركز المدينة، وتقليص الوجود الديمغرافي الفلسطيني فيها إلى أدنى نسبة له، بعدما كانت نسبة المقدسيين تخطت 38 في المائة من تعداد السُكّان في القدس بشطريها الشرقي والغربي. وتقضي مخططات الاحتلال إلى تخفيض عدد المقدسيين إلى 12 في المائة فقط حتى العام 2050، في مقابل رفع أعداد المستوطنين داخل ما يعرف بالقدس الكبرى، إلى مليون مستوطن.

عودة الحديث عن هذه التجمعات المقدسية، وفي مقدمتها بلدة كفر عقب، ذات الكثافة السُكّانية العالية، أعادت مجدداً إلى طاولة البحث لدى دوائر الاحتلال، تصريحات سابقة كان أدلى بها القائد السابق للواء شرطة القدس لدى الاحتلال، وعضو حزب "كاحول لفان"، ميكي ليفي، العام الماضي، حين دعا إلى تجريد عشرات آلاف المقدسيين من حقّهم في الإقامة، وسلخ هذه التجمعات عن القدس المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 916399
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