?>?> وزير الخارجية الإثيوبي يزور تركيا اليوم - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 15:36

وزير الخارجية الإثيوبي يزور تركيا اليوم

وزير الخارجية الإثيوبي يزور تركيا اليوم
ونقلت مصادر صحفية تركية عن بيان للوزارة أنه سيتم خلال المحادثات بحث العلاقات الثنائية، كما سيتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ولفتت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى الـ 125 لأول اتصالات دبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا.

وأضافت الوزارة أن حفلا للافتتاح الرسمي للمبنى الجديد للسفارة الإثيوبية في العاصمة التركية أنقرة سيُقام بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

هذا وتركيا هي ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، وتتركز استثماراتها في صناعات النسيج الحديثة وشركات تصنيع الكابلات.

وجاء تصريح السفيرة قبل زيارة من المقرر أن يبدأها وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إلى تركيا اليوم.

ولفتت الوزارة الخارجية التركية إلى أن الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى الـ 125 لأول اتصالات دبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا.

وأضافت الوزارة أن حفلا للافتتاح الرسمي للمبنى الجديد للسفارة الإثيوبية في العاصمة التركية أنقرة سيُقام بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووفقا لموقع الوزارة، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا عام 1896 بتبادل للوفود في عهد السلطان عبد الحميد الثاني والإمبراطور منليك الثاني.
مصدر : وكالات
رقم : 916400
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
بث خطاب قائد الثورة مباشرة على الهواء يوم الأربعاء
15 شباط 2021
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
15 شباط 2021
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
15 شباط 2021
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
15 شباط 2021
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
15 شباط 2021
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
15 شباط 2021
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
15 شباط 2021
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
15 شباط 2021
طالبان تنفي مقتل زعيمها بانفجار في باكستان
طالبان تنفي مقتل زعيمها بانفجار في باكستان
14 شباط 2021
الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة
الأمين العام لحركة النجباء: البحرين ما زالت أبية وصامدة بوجه آل خليفة
14 شباط 2021
عبداللهيان: الانتهاك المنظمة لحقوق الإنسان في البحرين من الحقائق المرة
عبداللهيان: الانتهاك المنظمة لحقوق الإنسان في البحرين من الحقائق المرة
14 شباط 2021
قيادي في المعارضة البحرينية: النظام لا يفهم لغة السلمية وعلينا كسر يده
قيادي في المعارضة البحرينية: النظام لا يفهم لغة السلمية وعلينا كسر يده
المراسلة معصومة فروزان
14 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية