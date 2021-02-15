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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 17:02

ريابكوف: لانستبعد المشاركة في مبادرة الصين حول الاتفاق النووي

ريابكوف: لانستبعد المشاركة في مبادرة الصين حول الاتفاق النووي
وأضاف ريابكوف، في حديث صحفي اليوم: "ولكن هناك حاجة إلى فهم مدى قدرتها على تحقيق نتائج".

ويرى نائب الوزير الروسي، أنه يمكن بسرعة، عقد اللقاء الذي اقترحته بكين لبحث موضوع عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، إذا توفرت الرغبة في ذلك من قبل جميع الأطراف.

وأشار ريابكوف، إلى أن روسيا ناقشت مع امريكا والصين، موضوع تنظيم لقاء متعدد الأطراف، حول عودة واشنطن إلى الأتفاق النووي.

وخرجت امريكا من الاتفاق النووي بشكل احادي الجانب عام 2018 وفرضت عقوبات قاسية ضد ايران وبات الطرف الاوروبي يتفرج، وهو ما دفع ايران الى تقليص التزاماتها تدريجيا.

وفي سياق متصل،اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة،اليوم الاثنين، بان ايران ستوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي إن لم تنفذ الاطراف الاخرى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي لغاية الاسبوع القادم.
مصدر : وكالات
رقم : 916416
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