?>?> في العراق... تسجيل 2798 اصابة جديدة بفيروس كورونا - اسلام تايمز
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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 17:03

في العراق... تسجيل 2798 اصابة جديدة بفيروس كورونا

في العراق... تسجيل 2798 اصابة جديدة بفيروس كورونا
وبحسب الموقف الجديد فإن مختبرات الوزارة سجلت 2798 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 1119 حالة شفاء ووفاة 6 حالات.

علقت السلطات العراقية جميع الأنشطة الخاصة بالمنافسات الرياضية داخل البلاد بعد الارتفاع الملحوظ باعداد الاصابات بفيروس كورونا واكتشاف اصابات جديدة بالسلالة المتحورة.

يشار إلى أن الحكومة العراقية، قد أعلنت أول أمس السبت، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.
رقم : 916417
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