?>?> اللواء صفوي: ايران انتصرت باعتبارها قوة في غرب آسيا - اسلام تايمز
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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 17:08
فيما اشار الى ان القوة تنتقل إلى شرق العالم

اللواء صفوي: ايران انتصرت باعتبارها قوة في غرب آسيا

اللواء صفوي: ايران انتصرت باعتبارها قوة في غرب آسيا
واشار اللواء سيد يحيى صفوي امام مؤتمر التطورات الجيوستراتيجية والجيوسياسية في جنوب غرب آسيا في القرن الحادي والعشرين الى افول امبراطورية اميركا على المقياس العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي و العشرين وقال لقد مرت على العالم فترة كان فيه حتى الحديث عن مقارعة القوة من غير منافس يعني الامبراطورية الاميركية امرا مثيرا للسخرية ولايعقل وكان يعد ضربا من الخيال .

وأضاف اننا نشهد الآن عشية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين الميلادي ، أحداثًا تدل على تراجع وسقوط الإمبراطورية الأميركية على نطاق عالمي .
 
رقم : 916420
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