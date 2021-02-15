وزير الصحة: إيران ستصبح واحدة من أكبر مصنعي لقاحات كورونا في العالم

وقال نمكي في تصريح له اليوم الإثنين خلال إجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة قزوين (شمال غرب طهران): لقد كرسنا كل جهودنا لإنتاج لقاحات محلية ولحسن الحظ فقد اجتاز لقاح "بركت" المرحلة الأولى بشكل جيد، كما ستبدأ الإختبارات على لقاح "رازي"، وهناك عدة شركات إيرانية أخرى تعمل في هذا المجال.



واضاف: سيتم انتاج أحد اللقاحات الأكثر فاعلية في "معهد باستور" ونأمل أن نطرحه في السوق بحلول شهر أيار/مايو لأن المراحل الأولية لاختبار هذا اللقاح قد اكتملت.



وعلى صعيد آخر، أشار نمكي الى استيراد لقاح "سبوتنيك-في" الروسي، مؤكدا ان استيراد هذا اللقاح تم بعد تنفيذ إجراءات ودراسات عديدة.



وأضاف، انه سيتم قريبا استيراد لقاح آخر وهو اللقاح الصيني وسيتم تطعيم الفئات الاضعف الأكثر تعرضا لمخاطر الاصابة قبل نهاية العام الجاري (الإيراني-ينتهي في 20 آذار/مارس)، مشيرا الى اقرار وثيقة تطعيم وطنية يتم بموجبها تطعيم مختلف الفئات حسب الأولوية.



وصرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ان إيران ستصبح واحدة من أكبر مصنعي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وستقوم بتصدير اللقاح لجميع دول العالم.



وأكد أن بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، سيتم تطعيم معظم الفئات الاضعف والأكثر تعرضا لمخاطر الاصابة، وبعد ثلاثة أشهر من ذلك، سيتم تطعيم 70 في المائة من السكان لكسر سلسلة العدوى.



كما شدد نمكي على ضرورة وضع جميع مستشفيات البلاد في حالة تأهب قصوى لاحتواء حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا المتحور الذي يعد خطيرا جدا.