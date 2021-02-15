البحرين..إصابة ثلاثة سجناء سياسيين بكورونا في ظل تكتم الداخلية الخليفية

ونقل مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي معلومات تفيد بتعرض كل من السجين صادق الغسرة وشقيقه حسن و بدر شملان بفيروس كورونا. وكتب الوداعي على حسابه في تويتر هذا اليوم (الإثنين 15 فبراير)، أن السجناء المصابين متواجدين في مبنى 20، محذرا من وجود خشية حقيقية من احتمال وجود إصابات أخرى في ظل تكتم الداخلية الخليفية على المعلومات.



وقبل أسبوع نشرت (البحرين اليوم) معلومات تفصيلية عن تعرض 12 نزيل من الجالية الآسيوية لفيروس كورنا بمبنى 15، واعترفت الداخلية بوجود إصابة واحدة فقط لاحقا مقللة من خطورة الموضوع.



وبعد تسجيل إصابات كورونا في مبنى 15 تم نقل السجناء السياسيين صاق الغسرة ومحمد فخراوي وحسن عطية من ذلك المبنى. فيما ظل ما يقارب 114 نزيل مختلطين بالمصابين بفايروس كورونا يواجهون مصيرا خطيرا ومجهولا، خاصة وأن التكييف المركزي في المبنى قد يكون سببا إضافيا لنقل العدوى بين السجناء حتى مع بقائهم في الزنزانات. والأمر ذاته ينطبق على السجناء في مبنى ٢٠ وغيرها من المباني.



ومع تأكد وجود إصابات في مبنى 15 قبل أيام، وتسجيل إصابات أخرى في مبنى 20 واختلاط المصابين بالسجناء الآخرين، فإن أوضاع السجناء تنذر بالخطر الحقيقي، ومن غير المستبعد أن تنتقل العدوى السريعة إلى المباني الأخرى من خلال تحركات حراس السجن بين المباني والعيادة.



يذكر أن حالات الإصابة بفايروس كورونا ارتفعت بشكل كبير مؤخرا في البحرين، كما زادت الوفيات، وبلغ عدد الإصابات قبل أيام إلى أكثر من 800 إصابة في يوم واحد وهو أعلى معدل في البحرين منذ بداية الجائحة.