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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 20:49

المشهد اليمني: المستجدات الميدانية

المشهد اليمني: المستجدات الميدانية
وقد استهدفت القوات اليمنية العمق السعودي بضربات نوعية جديدة أصبحت تلك العمليات اليومية تثقل كاهل العدوان.

فقد اعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطاري ابها وجدة السعوديين بطائرتين مسيرتين، أصابتا أهدافهما بدقة، ونتج عنها توقف حركة الملاحة الجوية في المطارين.

وفي هذا الصدد قال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع  أن الهجومين نفذتهما طائرتي صماد3 وقاصف كي2، مؤكدا تحقيق اصابات دقيقة.

وأوضح العميد سريع ان تلك العمليات تأتي، في اطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري السعودي، وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.

ويذكر أنه منذ عدة أيام تتعرض مواقع حيوية واستراتيجية سعودية لضربات نوعية من قبل الطائرات المفخخة اليمنية ،وقد اصبحت شبه يومية، في وقت لا زالت انظمة الدفاع الجوي السعودية المنتشرة قرب المطارات، والمواقع المستهدفة عاجزة عن التصدي لتلك المفخخات المسيرة.

وفي سياق متصل فإن العمليات الميدانية في مأرب لاتزال على اشدها بعد الانجازات التي حققتها القوات اليمنية المشتركة في محيط مأرب، والسيطرة على معسكر كوفل الاستراتيجي.

وقد كثف الجيش واللجان من هجماتهم على مواقع في محيط مدينة مأرب، التي تعتبر آخر المعاقل التي تسيطر عليها قوات المرتزقة في الشمال.

وفي هذا السياق اكد مصدر عسكري ان القوات اليمنية المشتركة تمكنت خلال هذه المعارك من قطع خطوط إمداد في مديرية العبدية على بعد حوالى 50 كيلومترا جنوب مأرب، تمهيدا لإسقاطها بالتزامن مع هجمات أخرى في محيط المدينة لاطباق الحصار عليها.

ومن شأن سيطرة الجيش واللجان على مأرب، توجيه ضربة قوية لقوات المرتزقة المدعومة من السعودية، إذ إن شمال اليمن سيصبح بكامله في أيدي القوات اليمنية المشتركة .

وعلى صعيد متصل فقد إرتكبت قوى العدوان 192 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو16 والجاح والفازة والجبلية والدريهمي.

وأوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن 21 خرقًا تم بقصف مدفعي و158 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

وتأتي خروقات قوى العدوان، في وقت قامت فيه طائرات العدوان الأمريكي السعودي بشن 20 غارة على محافظتي صعدة ومأرب خلال الساعات الماضية.

حيث شن طيران 13 غارة على محافظة مأرب، منها 11 غارة على مديرية صرواح ، فيما استهدف مديرية مدغل بغارتين.

وفي صعدة شن طيران العدوان اليوم الإثنين، سبع غارات على مديريتي رازح والظاهر بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مديرية الظاهر ، فيما استهدف مديرية رازح بثلاث غارات أخرى خلفت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة .

الجدير بالذكر أن المناطق الحدودية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي سعودي بشكل متواصل ، والذي خلف ضحايا بالعشرات أغلبهم أطفال ونساء .
رقم : 916450
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