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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 21:13

لبنان يسجل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا

لبنان يسجل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19"، توازياً مع تسجيل 1739 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أن الإصابات انقسمت بين 14 حالة وافدة، 1725 إصابة محلية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 340861 إصابة، في وقت وصل عدد حالات الوفاة الإجمالية إلى 4037 حالة.

كما أشارت الوزارة الى أن هناك 2266 حالة استشفاء، 941 منها في العناية المركزة، في وقت هناك 295 حالة تتلقى العلاج عبر أجهزة التنفس الإصطناعي.
مصدر : وكالات
رقم : 916452
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