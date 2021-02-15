هل اطلاق سراح الهذلول يبيض صفحة ابن سلمان دولياً ؟



وقد رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق سراح الهذلول متحدثاً أنّها كانت مدافعاً قويّاً عن حقوق المرأة، وأنّ إخلاء سبيلها إجراء صحيح، فيما تصدرت الهذلول اهتمام النشطاء العرب على شبكات التواصل الاجتماعيّ، حيث تباينت المواقف بين منتقد للقرار العربيّ الراضخ للإدارة الأمريكيّة، وبين مسارع إلى المطالبة بإطلاق باقي المعتقلين في الزنازين المنشرة في المملكة.



وفي هذا الصدد فقد أطلق النشطاء العرب هاشتاغ #لجين_حرة على موقع تويتر، والذي سرعان ما تصدر قوائم الوسوم الأعلى تداولاً على تويتر وفيسبوك وشبكات التواصل المختلفة في العديد من الدول العربية، وفق مواقع إخباريّة.



يشار إلى أنّ حساب "معتقلي الرأي" على تويتر، والذي يعد من أهم الحسابات الناشطة في هذا المجال ويتابع منذ سنوات أخبار المعتقلين في السعودية، "لجين حرة ولكن قيدها الآن هو المنع التعسفيّ من السفر"، مطالباً السلطات برفع هذا الحظر والعمل على محاسبة جميع من قام بتعذيبها وبالإشراف عليه، الذي أنكره القضاء السعوديّ غير المستقل، وأضافت الصفحة الحقوقيّة أنّ المدة الطويلة التي قضتها الناشطة السعوديّة في المعتقلات، قد تبدو سهلة بالنسبة للقارئ، لكنها كانت قاسية بشدة على من قضاها خلف القضبان.



وكانت سلطات آل سعود قد شنت العديد من حملات الاعتقال منذ تولي الانقلابيّ، محمد بن سلمان منصب ولاية العهد.



وحول هذا السياق فقد كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيّة أنّ محمد بن سلمان باطلاق سراح الهذلول يحاول تخفيف الضغوطات على السعودية من جانب أمريكا، لذلك أمر بإصدار حكم على الناشطة السعوديّة المعروفة، لجين الهذلول، والذي يتضمن سجنها لفترة طويلة، لكن يسمح بخروجها، وصدر هذا القرار مع دخول الرئيس الأمريكيّ الجديد إلى البيت الأبيض، والذي تعهّد في السابق بفتح ملف حقوق الإنسان في المملكة، لكن السلطات السعودية رغم إفراجها عن الهذلول ستُبقِي على لجين بعُهدتها، ولن تسمح لها بالسفر إلى الخارج، في الوقت الذي تتحدث فيه الناشطة السعوديّة وفق ما ينقل أشقاؤها، عن تعذيب، وتحرّش، وتهديد، طالها وهي تقبع خلف الزنازين.



ويشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة كانت قد طالبت هي ووزارة الخارجيّة الفرنسية الرياض بالإفراج السريع عن لجين الهذلول، فيما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عجلة السلطات في إدانة الهذلول بالتجسس، في محاكمة لم تطبق الإجراءات القانونيّة، ناهيك عن المطالبات التي وُجّهت للسعودية من قبل شخصيات سياسيّة أوروبيّة وأمريكيّة مختلفة، بعد أن اعتقلت السلطات السعودية الناشطة السعودية المعروفة منذ أيار عام 2018، وهي واحدة من أبرز الناشطات السعوديّات، اللواتي طالبن بمنح المرأة حُقوقاً في قيادة السيارة، وعلى صعيد حُقوق السفر، والزواج، وهي حُقوق جرى منح المرأة السعوديّة بعضها، لكن الهذلول كانت وراء القضبان.





