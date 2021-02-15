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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 21:47

العراق... الأيام المقبلة خطيرة جداً!

العراق... الأيام المقبلة خطيرة جداً!
وقال المتحدث باسم وزارة ، سيف البدر في تصريح متلفز مساء اليوم الأثنين "اصابات كورونا الجديدة انتشرت في محافظتي النجف وكربلاء وجانب الكرخ في العاصمة بغداد وأماكن متفرقة أخرى" مبينا "لم نسجل حالات وفاة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا حتى الآن".

وأوضح "حسب المعلومات الأولية فان الاصابات هي وافدة من الخارج وليس متحورة من الداخل ونتحقق من ذلك بشكل أكبر".

وأضاف "لا يمكن تحديد اليوم الذي دخلت به السلالة الجديدة الى العراق ولكن نجحنا في تأخر ظهورها في البلاد رغم تفشيها في دول منذ أشهر".

وحذر البدر بشدة من ان "الأيام المقبلة خطيرة وخطيرة جداً بعد ارتفاع معدل الاصابات بالوباء".

وبين ان "تشخيص الإصابة يكون بذات طريقة كشف الفيروس العادي ولدينا مختبرين لكشفها ونعمل على زيادة أعدادها لكن الأهم الآن هي الوقاية في لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وبهذه الاجراءات ممكن السيطرة على الجائحة ولكن وعدم الاكتراث للمواطنين قد تتفاقم الأمور ويتفشى الوباء بشكل أكبر وأخطر".

وشدد على ضرورة "التركيز على تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وكان وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، أعلن اليوم الأثنين، ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في العراق" مبينا ان "هذه السلالة من الفيروس سريعة الانتشار، داعياً المواطنين إلى "الحذر الشديد والتقيد بالتعليمات الصحية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وقالت الوزارة ان "الحالات المسجلة بالسلالة الجديدة في العراق هي من نفس السلالة التي شخصت في بريطانيا".

ويدخل العراق بدءاً من يوم الخميس المقبل، إجراءات وقائية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا أبرزها الحظر الشامل {أيام الجمعة والسبت والأحد} والجزئي في باقي أيام الأسبوع.
مصدر : وكالات
رقم : 916462
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