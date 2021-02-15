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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 21:50
هذا ما اشار اليه السيد مقتدى الصدر في أحدث تغريدة له
وأضاف الصدر في تغريدة له على "تويتر" ادناه تفاصيلها، أنه "لا سلطان لي على اغلبهم ولاسيما الفاسدين منهم".
مصدر :
وكالات
رقم :
916464
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