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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 22:05

الأردن.. 2312 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

الأردن.. 2312 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 16858 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 113 حالة، فيما غادرت 94 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 698 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم الأحد 598 بنسبة إشغال بلغت 15 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرة العناية المركزة يوم الأحد 168.

وأفادت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بتسجيل 1132 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 328231 حالة.

وأضاف الموجز أن 29225 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4234459 فحصا، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 7.91 بالمئة.
رقم : 916468
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