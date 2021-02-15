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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 22:06

روحاني: تحقيق الامن والسلام بالمنطقة رهن بتعاون الدول الاقليمية

روحاني: تحقيق الامن والسلام بالمنطقة رهن بتعاون الدول الاقليمية
واشار روحاني خلال اجتماعه بوزير الخارجية القطري مساء اليوم الاثنين ، إلى التطورات الأخيرة في المنطقة وضرورة تطوير التعاون المشترك بين طهران والدوحة وقال إن "العلاقات بين البلدين كانت في العامين الماضيين متميزة ومتنامية ، ومع خلق ظروف دولية جديدة ، ينبغي استغلال الفرص التي المتاحة لتنمية وتعميق العلاقات والتعاون.

كما لفت الرئيس روحاني إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة أمير قطر لإيران العام الماضي والاتفاقات التي توصلت إليها اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين ، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ وترجمة هذه الاتفاقيات ، قائلاً إن بإمكان إيران وقطر العمل في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والسياحية لتوسيع التعاون ، ويلعب القطاع الخاص في البلدين دورًا مهمًا في هذا الاتجاه.

ونوه روحاني الى ان تقدم أي دولة في المنطقة رهن بارساء دعائم السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة ، مرحبا بالحوار والتعاون مع دول الخليج الفارسي وأكد اننا مازلنا ملتزمين بمبادرة هرمز للسلام ونعتقد أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتماشي والحوار بين دول المنطقة ، وأن دول المنطقة هي التي يجب أن تقرر مصيرها.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة ونهاية الترامبية في هذا البلد وإعلان الإدارة الجديدة عن سياسات مختلفة ، بما في ذلك الرغبة في العودة إلى الاتفاق النووي ، قال روحاني انه ثبت اليوم للعالم كله ، أن سياسة الضغوط القصوى قد فشلت وليس أمام الإدارة الأمريكية الجديدة من خيار سوى تصحيح أخطاء الإدارة السابقة والوفاء بالتزاماتها القانونية.

وشدد الرئيس على ضرورة رفع الولايات المتحدة للحظر والعودة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، وقال انه عندما ترفع الولايات المتحدة الحظر غير القانوني وتعود إلى القانون ، تفي إيران على الفور بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي .

بدوره وصف وزير الخارجية القطري خلال اللقاء إيران بانها دولة صديقة في المنطقة ، وشدد على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات ، وخاصة التعاون التجاري والاقتصادي.

وقدم "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني" خلال اللقاء رسالة خطية من أمير قطر إلى الرئيس روحاني وقال أن جمهورية إيران الإسلامية دولة قوية ومؤثرة في المنطقة ، وأكد ضرورة التعاون والتناغم بين دول المنطقة والخليج الفارسي من تسوية المشاكل الراهنة.

وأضاف بن جاسم آل ثاني: "لطالما آمنا بالحفاظ على السلام والاستقرار والحوار بين دول المنطقة ، كما ندعو في سياق مبادرة هرمز للسلام ومبادرة الامل الى الحوار الإقليمي لحل المشاكل بين دول المنطقة ."

وأعرب وزير الخارجية القطري عن تقديره لدعم إيران وتعاونها في فترة العقوبات المفروضة على قطر ، قائلا: "نأمل مع عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي حل المشاكل والحظر في إطار هذه الاتفاقية وان قطر لن تدخر اي دعما للاساهام في بلورة هذا الاتفاق .
رقم : 916469
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