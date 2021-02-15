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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 22:19

برلماني ايراني يستبعد عودة بايدن الى الاتفاق النووي

برلماني ايراني يستبعد عودة بايدن الى الاتفاق النووي
واشار النائب عن اهالي تربت حيدريه /شمال شرق/ محسن زنكنه، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الى تخبط مواقف حكومة بايدن حيال الاتفاق النووي، موضحاً: ان الخطوط العريضة لسياسات اميركا لايضعها رؤسائها سواءً كانوا من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي بل تضعها الاقلية المسيحية المتصهينة من وراء الكواليس.

ولفت الى ان جميع البنى الاقتصادية في اميركا تمسكها الاقلية الصهيونية لذلك فان تل ابيب هي التي تحدد سلوك رؤساء اميركا الذين ينفذون مآرب الصهاينة.

ولفت الى ان الخطوط السياسية العامة للجمهوريين والديمقراطيين على الصعيد الدولي كانت متطابقة على مدى العقود الاربعة الماضية ولم تختلف بشكل اساسي رغم الاختلافات فيما بينهما على صعيد بعض الخطط الاقتصادية للبلاد. 

وعدّ مواقف بايدن بأنها لاتثير الدهشة حيث ان الذين يعرفون النظام الاميركي بشكل صحيح ويفهمون طبيعة سياسات الديمقراطيين والجمهوريين بشكل عميق يفهمون ان مواقف بايدن في مناهضة ايران لاتقل عن سابقه ترامب بل كانت مواقف الديمقراطيين أكثر عدوانية من نظرائهم الجمهوريين حيال ايران.

وتوقع أن لايعود بايدن الى الاتفاق النووي سوى بهدف إعاقة البلاد عن مسار التقدم والتنمية وهو ماكان يتابعه ترامب واوباما من قبل.
رقم : 916471
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