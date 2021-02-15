الرئيس التونسي : التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور

وأضاف الرئيس قيس سعيد: السلطة السياسية في تونس يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.



وتابع الرئيس التونسي: التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولات من مجلس الوزراء، موضحا أن رئيس الحكومة التونسية تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المناصب والمسؤوليات.



وقال الرئيس التونسي: ما يحدث هو انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة، موجها رسالة جديدة لرئيس الحكومة قائلا: أعلمتكم بالوزراء محل التحفظ بناء على تقارير هيئة مكافحة الفساد.



وأكد سعيد أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستترتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أداها بين يدي أعدل العادلين.