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الاثنين 15 شباط 2021 ساعة 22:50

قطر تعرب عن تقديرها لايران لما قدمته من دعم ابان الحصار

قطر تعرب عن تقديرها لايران لما قدمته من دعم ابان الحصار
والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، الذي وصل طهران اليوم (الاثنين) على رأس وفد يضم وزير الطرق ، بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وعقد معه جولة من المباحثات .

* ضرورة تعاون دول المنطقة لحل القضايا والوصول إلى تسوية إقليمية مستقرة

ورحب ظريف خلال هذا اللقاء وقدم التهاني للنجاح الاخير الذي حققته في إنهاء الحصار ، مشيرا إلى أهمية العلاقات الثنائية مع قطر من منظور إيران حكومة وشعبا ، مؤكدا استعداد طهران لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وشدد ظريف في معرض شرحه للسياسة المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية في معارضة السياسات القائمة على الإكراه والإملاء في المنطقة ، على ضرورة التعاون بين دول المنطقة لحل القضايا والوصول إلى ترتيب إقليمي مستقر ، وقدر أن قطر تلعب دوراً هاماً في هذا الاتجاه.

*قطر تقدر دعم إيران خلال الحصار

واعلن وزير الخارجية القطري خلال الاجتماع استعداد الدوحة لتوسيع العلاقات الثنائية على كافة المستويات بما في ذلك المجال الاقتصادي ، معربا عن تقديره لكل الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحصار الذي فرض على دولة قطر. واعتبر ان هذه الزيارة تندرج في سياق تطوير العلاقات الثنائية وفي اطار المشاورات المنتظمة بين الجانبين.

كما شدد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة أن تنتهج المنطقة نهجا جديدا وتعاونا شاملا ، وأعرب عن استعداد دولة قطر للعب دور رئيسي وفعال ، معربا عن أمله في أن يتم حل القضايا في إطار المبادرات الإقليمية فى اسرع وقت ممكن.

الى ذلك بحث الوزيران الايراني والقطري خلال لقائهما اليوم سبل توسيع العلاقات الاقتصادية وكذلك مجالات التعاون المشتركة.

و تأتي زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران  في الوقت الذي دعا خلال حوار مع وسيلة اعلامية اميركية مؤخرا دول الخليج الفارسي إلى الدخول في محادثات مع إيران معربا عن استعداد بلاده للتوسط في لقاء بين أعضاء مجلس التعاون الستة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ورحب وزير الخارجية الإيراني ، في تغريدة عبر تويتر ، باقتراح وزير الخارجية القطري إجراء محادثات بين إيران ودول الخليج الفارسي .

كما اشار وزير الخارجية القطري في تصريحات اخرى ، الى إن إيران جارة لقطر وأن القضايا الإقليمية تنعكس عليها ، وقال أن العلاقات مع إيران والولايات المتحدة لم تتوقف ولا تزال مستمرة.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، اليوم (الإثنين) ، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ، على استعداد الدول للوساطة بين إيران والولايات المتحدة ، بما في ذلك تصريحات المسؤولين القطريين في هذا الصدد بالقول ان إيران ترحب بدعم الجميع وان قطر من بين الدول الصديقة ولديها تعاون اقليمي وثيق مع ايران وهناك دوما مشاورات وثيقة جدا بين البلدين وعلى مختلف المستويات .

وقال: "نحن نرحب بأي تحرك يساعد على تخفيف التوترات واضاف ان التزام اميركا بتعهداتها لا يحتاج إلى إرسال رسائل .
مصدر : وكالات
رقم : 916478
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