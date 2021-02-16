رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي

وجاء في برقية آية الله رئيسي: اهنئ الشعب العراقي الكريم بحلول شهر رجب، واعرب عن شكري التام الى الحكومة العراقية والشعب العراقي وخاصة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الاعلى، على حسن ضيافتهم في الزيارة الاخيرة للوفد القضائي الايراني رفيع المستوى الى العراق العزيز.



وأضاف رئيسي: ان القلم ليعجز عن وصف الكلمات بشأن الاستقبال الحار وخاصة من قبل عوائل الشهداء والعلماء الدينيين والنخب السياسية والثقافية، وأكرر مرة اخرى هذا العهد بأن الشعبين الايراني والعراقي سيواصلان درب القادة الشهداء سليماني والمهندس، وأكرر ان الشعبين الايراني والعراقي سينتقمان من الذين قتلوا الشهيدين سليماني وابو مهدي المهندس، ولن يسمحا للمحتلين الاميركان بأن يبقوا في منطقتنا؛ اميركا التي وصفها الامام الخميني (قدس سره) بالشيطان الاكبر.



وأكد رئيسي أن الجمهورية الاسلامية ستبقى الى جانب عراق قوي ومستقل، ومثلما اكد قائد الثورة ندعم سيادة العراق وازدهاره وتقدمه، ونقف الى جانب المرجعية الدينية التي دافعت عن العراق بفتواها الربانية.



وناشد آية الله رئيسي العراقيين بأن يدعوا بالخير للشعب الايراني خلال زيارتهم للعتبات المقدسة، مؤكدا ان الايرانيين كذلك ينوبون عن العراقيين خلال زيارة مرقد الامام الرضا عليه السلام ومرقد السيد فاطمة المعصومة عليها السلام، متمنيا تجديد اللقاء خلال مسيرات زيارة الاربعين.



