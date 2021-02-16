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الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 08:00

سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي

سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
وقالت "سرايا أولياء الدم" في بيان لها نشرته على موقع اخبارية عبر تطبيق "تلغرام" في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين: "بتوفيق الله ودعاء شعبنا الابي، وفي تمام الساعة التاسعة و 15 دقيقة من مساء اليوم ١٥/ ٢ تمكن رجالكم في سرايا اولياء الدم من القيام بعملية نوعية ضد الاحتلال الامريكي في شمالنا الحبيب، حيث اقتربنا من قاعدة الاحتلال (الحرير) في اربيل بمسافة 7كم، وتمكنا من توجيه ضربة قاصمة قوامها 24 صاروخاً اصابت اهدافها بدقة بعد أن فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتلال من اعتراضها، مما ادى اضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال وسقوط العديد من الاصابات في صفوف عناصرهم المحتلة.

وأضاف البيان: "وإذ نهيب بابناء شعبنا بان القذائف التي سقطت خارج قاعدة الاحتلال انما هي قذائف امريكية حاولت اعتراض صواريخنا، فإننا نجدد العهد لشعبنا الصابر بأننا سنقر عيونكم بالثأر لدماء القادة الشهداء، ولن يكون الاحتلال الامريكي بمأمن من ضرباتنا في أي شبر من الوطن حتى في كردستان التي نعدكم بعمليات نوعية اخرى فيها.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، العقيد واين ماروتو، ليل الاثنين، عن مقتل مقاول أجنبي مدني وإصابة 5 مدنيين وجندي أمريكي في الهجوم الصاروخي على أربيل.
رقم : 916509
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