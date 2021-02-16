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الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 08:03

عراقجي: ايران تتحاور فقط مع دول المنطقة بشأن أمن الخليج

عراقجي: ايران تتحاور فقط مع دول المنطقة بشأن أمن الخليج
ولدى استقباله المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، علي بن فهد الهاجري، الذي رافق الوزير في زيارته الى طهران، أشار عباس عراقجي الى العلاقات الجيدة بين البلدين، وأكد ضرورة استمرار المشاورات بشأن القضايا الثنائية والاقليمية، قائلا: ان إرساء الامن والاستقرار الاقليمية انما يتحقق في إطار المحادثات الاقليمية وبمشاركة جميع دول المنطقة دون تدخل الاجانب، وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية وفيما يرتبط بأمن منطقة الخليج الفارسي انما تتحاور فقط مع دول المنطقة.

من جانبه،أاشار علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، الى المصير المشترك لدول المنطقة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتنمية السياسية والاقتصادية للمنطقة، مبينا ان افضل شكل للعلاقات يأتي من خلال تسوية الازمات سياسيا وإزالة المخاوف عبر الحوار.

وأكد الهاجري توفر الارادة والرغبة لدى قطر لتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
مصدر : وكالات
رقم : 916510
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