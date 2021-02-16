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الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 09:31

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في أربيل

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في أربيل
وأعلنَ التحالف الأميركي مقتل مقاول أجنبي واصابة خمسة متعاقدين وجندي أميركي في قصفٍ صاروخي استَهدفَ مدينةَ أربيل شماليَ العراق.

وتعهدتْ واشنطن بمحاسبةِ المسؤولين عن الحادث.

وتبنّت الهجوم جماعة تطلق على نفسِها أسم سرايا أولياء الدم، وقالت إنها استَهدفت القواعد الأميركية في أربيل بأربعة وعشرين صاروخا.

وأفادت مصادر خبرية بأن أحد جرحى القصف الصاروخي في أربيل فارق الحياة متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه من أهالي محافظة الأنبار.

وكان مصدر صحفي في العراق قد أفاد بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي.

وأضاف أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة.
مصدر : المعلومة
رقم : 916528
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