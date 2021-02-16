الحلبوسي يدين الهجوم على أربيل

وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر" ، اليوم الثلاثاء: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الآمنة"، لافتا الى إن "هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن البلاد".وأضاف الحلبوسي: "على الجميع التعاون من أجل حفظ استقرار العراق وسيادته، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتعدى على أمن الوطن والمواطن".هذا واعلن التحالف الأميركي مقتل مقاول أجنبي واصابة خمسة متعاقدين وجندي أميركي في قصف صاروخي استهدف مدينة أربيل شمالي العراق. وتعهدت واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.وتبنت الهجوم جماعة تطلق على نفسها أسم سرايا أولياء الدم، وقالت إنها استهدفت القواعد الأميركية في أربيل بأربعة وعشرين صاروخا.