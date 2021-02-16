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الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 10:20

وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا

وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
ونقل موقع "إسلام تايمز" عن وسائل الإعلام الأجنبية إن "زعيم الشيعة في إندونيسيا ومؤسس منظمة أهل البيت (ع) في هذا البلد، البروفيسور جلال الدين رحمت، توفي أمس عن عمر يناهز 72 عامًا بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا".

وقال حجة الله إبراهيميان المستشار الثقافي السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إندونيسيا، عن الراحل "إن المرحوم الدكتور جلال الدين رحمت أثناء إقامته في الخارج للدراسة والبحث واختيار مسار أهل البيت (ع)"، مضيفاً إنه "بعدما كان يقول إنني إلى جانب قراءة كتب علماء الشيعة وقعت في حب الإمام الخميني رحمة الله عليه، لذلك اخترت هذا المسار. إذا كان لدينا في إندونيسيا قبل الثورة ما يصل إلى اثني عشر شيعيًا، واليوم يفخر الملايين من الناس باتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، فهذا بسبب جهود هذا الرجل العظيم (الإمام الخميني)".

وأضاف إبراهيمي: "الصورة الكبيرة للإمام الراحل السيد الخميني وقائد الثورة السيد علي الخامنئي في منزل الدكتور جلال في جاكرتا كانت رائعة لكل إيراني وأجنبي جاء لخدمته؛ لأن كلمات الدكتور جلال كانت: سيدنا القائد في قلبي"، مشيراً إلى أن الراحل الدكتور جلال الدين رحمت قدم مساهمة كبيرة في الترويج لمدرسة أهل البيت في إندونيسيا من خلال تأسيس منظمة أهل البيت عليهم السلام في هذا البلد.
رقم : 916543
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