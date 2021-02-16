وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا

إندونيسيا (إسلام تايمز) - توفي يوم أمس الاثنين زعيم الطائفة الشيعية في إندونيسيا البروفيسور جلال الدين رحمت، عن عمر ناهز 72 عاماً جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لما ذكرت تقارير صحافية.