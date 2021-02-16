أحدث العناوين :
طهران تدين بشدة المحاولة المشبوهة لالصاق حادث أربيل بإيران
السيسي يحدد شروطا للتعبير عن الرأي والمعارضة في بلاده
موسكو: يجب العمل علی تحقیق تقدم حقيقي بتنفيذ الاتفاق النووي
مكتب السيستاني: تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان غير دقيقة
الجامعة العربية تدعو لتهدئة الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية
هل تم تخفيض مخصصات مازوت التدفئة في سوريا للنصف؟
السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صفارات الانذار
‘‘قسد‘‘ تختطف عشرات الشبان بريف الرقة
الترحيب بالأسطول الروسي المشارك بالمناورات الإيرانية_الروسية
تشاد ترسل 1200 جندي إلى مثلث الحدودي في الساحل الأفريقي
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
16 February 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
يوم القدس
شهيد القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
0
الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 10:50
كلمة للسيد نصر الله اليوم في ذكرى القادة الشهداء
ويتحدث السيد حسن نصرالله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ويتطرق الى عددٍ من المواضيع السياسية.
مصدر :
قناة المنار
رقم :
916548
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
16 شباط 2021
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
16 شباط 2021
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
16 شباط 2021
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
15 شباط 2021
بث خطاب قائد الثورة مباشرة على الهواء يوم الأربعاء
15 شباط 2021
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
15 شباط 2021
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
15 شباط 2021
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
15 شباط 2021
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
15 شباط 2021
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
15 شباط 2021
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
15 شباط 2021
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
15 شباط 2021
أحدث العناوين
طهران تدين بشدة المحاولة المشبوهة لالصاق حادث أربيل بإيران
السيسي يحدد شروطا للتعبير عن الرأي والمعارضة في بلاده
موسكو: يجب العمل علی تحقیق تقدم حقيقي بتنفيذ الاتفاق النووي
مكتب السيستاني: تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان غير دقيقة
الجامعة العربية تدعو لتهدئة الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية
هل تم تخفيض مخصصات مازوت التدفئة في سوريا للنصف؟
السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صفارات الانذار
‘‘قسد‘‘ تختطف عشرات الشبان بريف الرقة
الترحيب بالأسطول الروسي المشارك بالمناورات الإيرانية_الروسية
تشاد ترسل 1200 جندي إلى مثلث الحدودي في الساحل الأفريقي
أكاديمي إماراتي بارز يدعو إلى محاكمة محمد بن راشد
موسكو: لا حلول وسطى مع الإرهابيين في سوريا
بارزاني يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث هجوم أربيل
حمد بن جاسم ينتقد التحريضات رغم المصالحة الخليجية
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
ظريف: العلاقات بين طهران وبكين حققت تقدما لافتا
فلسطين...حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة
تخت روانجي: إيران لم تخرج من الاتفاق النووي لتعود إليه
انطلاق اللقاء الدولي الـ 15 ضمن صيغة أستانا حول سوريا
الصحة السورية تعلن أحدث مستجدات كورونا في البلاد
الأكثر قراءة
استعراض شعبي بالمركبات والدراجات النارية بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
خبير أمني: أميركا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى العراق
ميليشيا "قسد" تختطف عدداً من المدنيين في الحسكة وريفها
الشيخ قاسم: علاقتنا مع إيران ليست مصلحية
سوريا تضع اللمسات الاخيرة على اكبر مرصد فلكي بالمنطقة
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية أثرت على شعبنا في المطالبة بالحرية
الشيخ علي ياسين: فليتنحى من لا يقدر على اداء واجبه
رابطة الشغيلة اللبنانية تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الـ42
وزير خارجية قطر: سنستمر بدعمنا للبنان
لبنان يسجل 66 وفاة و3157 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
المفتي قبلان : إيران تعاملت مع لبنان كسند حافظ وداعم
القوات اليمنية المشتركة تسيطر على معسكر كوفل بمأرب
الزهار لـ"إسلام تايمز": دعم القضية الفلسطينية ينطلق في إطار التوجه الرباني للمسلمين
العراق.. آمري سرية ‘‘فرقة القادسية‘‘ بكركوك بقبضة الاستخبارات
هنية يهنئ الامام الخامنئي في الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
مخطط لبناء حي استيطاني جديد وسط القدس المحتلة
دعوات مقدسية لإحياء حملة ‘‘الفجر العظيم‘‘ في الأقصى
فلسطين: معدل المناعة الجماعية ضد كورونا يبلغ 40%
الرئيس المشاط يهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران
الحشد والجيش يدمران مضافات لـ ‘‘داعش‘‘ غربي العراق
الأخبار الساخنة
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
‘‘اشتراكيون ضد العدوان‘‘ يدين تصنيف أنصار الله بلائحة الإرهاب
كتب إيهاب زكي: الجنرال الذي هزم العدو حياً ولاحقه ميتاً
حسن لإسلام تايمز: الرد على اغتيال سليماني آتٍ لامحال، وسيكون مدوياً
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية