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الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 12:35

نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا

نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
وقال النائب الشبكي في تصريحات صحافية إن "تحرك الحشد الشعبي إلى قضاء سنجار جعل تركيا تعلن إنهاء عملية مخلب النسر"، مضيفاً "تقوية الحشد ودعمه في سنجار كفيل بحل نزيع الأزمة من جذورها وردع تركيا والأقوى منها".

وأشار النائب العراقي إلى أن "الفوضى في قضاء سنجار جاءت بسبب قرار سحب الحشد الشعبي منه".

ويوم أمس أعلنت مجموعة "أصحاب الكهف"، أحد فصائل المقاومة الإسلامية في العراق عن استهدف قاعدة تركية شمال العراق.

هذا وقالت تركيا يوم الأحد إن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني أعدموا 13 تركيا، منهم عسكريون وأفراد شرطة، خلال عملية عسكرية ضد الجماعة.

من جانبه أصدر حزب العمال الكردستاني بيانا ردا على إعلان أنقرة عن اكتشاف جثث 13 مدنياً تركياً قتلوا على أيدي عناصره شمالي العراق.

وفي وقت سابق من يوم السبت كشف رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري عن معلومات مؤكدة عن نية الجيش التركي الهجوم على سنجار.


 
مصدر : وكالات
رقم : 916574
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