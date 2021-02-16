بارزاني يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث هجوم أربيل

أفادت بذلك حكومة كردستان العراق في بيان لها، مشيرة إلى أنه خلال الاتصال الذي جرى في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، عبر الجانبان عن تعاطفهما مع الضحايا.



وحسب البيان، فإن بارزاني وصف الهجوم بـ "الجبان" وحث بلينكن على دعم التحقيق المشترك لحكومة كردستان والحكومة الاتحادية من أجل تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.



واتفق الجانبان "على البقاء على اتصال وثيق في هذا الصدد". كما جرى خلال الاتصال، بحث آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية.



هذا واعلن التحالف الأميركي مقتل مقاول أجنبي واصابة خمسة متعاقدين وجندي أميركي في قصف صاروخي استهدف مدينة أربيل شمالي العراق. وتعهدت واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الحادث. وتبنت الهجوم جماعة تطلق على نفسها أسم سرايا أولياء الدم، وقالت إنها استهدفت القواعد الأميركية في أربيل بأربعة وعشرين صاروخا.