الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 13:08

موسكو: لا حلول وسطى مع الإرهابيين في سوريا

موسكو: لا حلول وسطى مع الإرهابيين في سوريا
وقال لافرنتييف خلال تصريحات للصحفيين اليوم على هامش اللقاء الدولي في مدينة سوتشي الروسية لا حلول وسطى مع الإرهابيين سواء “داعش” أو “هيئة تحرير الشام” مشيراً إلى أن الدول الضامنة لصيغة أستانا تعتزم خلال اللقاء منح دفعة قوية لعملية التسوية السياسية ومناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم والوضع الاقتصادي في سوريا.

ولفت لافرنتييف إلى أهمية أعمال لجنة مناقشة الدستور بجنيف في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا موضحاً أنه تم خلال الجولتين الرابعة والخامسة التعبير عن العديد من الأفكار والمقترحات المثيرة للاهتمام ويتم العمل على توفير أجواء بناءة لعملها.

وأكد لافرنتييف أن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في اللقاء الدولي الـ15 ضمن صيغة أستانا وقال أرسلنا دعوة لشركائنا الأمريكيين للمشاركة في اللقاء لكن للأسف تم رفضها إذ أن الأمريكيين منشغلون في الوقت الحالي بأمورهم الداخلية.

وبدأت صباح اليوم في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود أعمال اللقاء الدولي الخامس عشر ضمن صيغة أستانا حول سوريا بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين كما تشارك في أعمال اللقاء وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا وهي الوفد الروسي برئاسة لافرينتييف ووفد الجمهورية الاسلامية في إيران الإسلامية برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي ووفد تركيا وممثلون عن الدول التي تتمتع بصفة المراقب في عملية أستانا وهي العراق ولبنان والأردن وكذلك الأمم المتحدة التي يترأس وفدها المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا غير بيدرسون وممثل عن وزارة خارجية جمهورية كازاخستان التي قدمت الساحة المضيفة لعملية أستانا وممثلون عما يسمى بـ “المعارضة السورية المسلحة”.
مصدر : وكالات
رقم : 916580
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
16 شباط 2021
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
16 شباط 2021
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
16 شباط 2021
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
15 شباط 2021
بث خطاب قائد الثورة مباشرة على الهواء يوم الأربعاء
15 شباط 2021
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
15 شباط 2021
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
15 شباط 2021
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
15 شباط 2021
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
15 شباط 2021
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
15 شباط 2021
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
15 شباط 2021
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
15 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية