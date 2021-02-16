الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 13:13

أكاديمي إماراتي بارز يدعو إلى محاكمة محمد بن راشد

أكاديمي إماراتي بارز يدعو إلى محاكمة محمد بن راشد
وقال الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف إن بن راشد حول الإمارات إلى أرض للمرتزقة وقضى على هيبة وسلطة المواطنين.

وكتب اليوسف على حسابه في تويتر “لو لم تكن هناك جريمة لمحمد بن راشد إلا جريمة تحويل الأمارات الى أرض للمرتزقة والقضاء على اهم مكونات الدولة العصرية أي الحفاظ على هيبة وسلطة المواطنين الذين تربطهم ثقافة واحدة وتاريخ مشترك لكانت هذه الجريمة كافية لمحاكمته بتهمة الخيانة للوطن”.

أكاديمي إماراتي بارز يدعو إلى محاكمة محمد بن راشد

ورد مغرد متسائلا على اليوسف “هل الشعب الاماراتي في دبي في غالبه راضي بتحويل دبي إلى مدينة دعاره”.

ليجيب اليوسف “هل الشعوب العربية بما فيها شعب الأمارات قد تمت استشارتهم من قبل هؤلاء الزعران الذين يتسلطون على قرارات وثروات هذه الشعوب؟ التساؤل هو يحمل إجابة ضمنية لواقعنا من غير تبرير لمواقف هذه الشعوب السلبية فهي كذلك مدانة”.

أكاديمي إماراتي بارز يدعو إلى محاكمة محمد بن راشد

وينتهج النظام الحاكم في دولة الإمارات إغراق الدولة بالمرتزقة في مختلف المناصب بهدف إخضاع الشعب الإماراتي ليجد أبنائه نفسه خلال سنوات غربا في داخل وطنهم.

ويتورط ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومحمد بن راشد بنهب مليارات الإمارات والبعث بمؤسسات الدولة واستيراد المرتزقة فيما سيكتشف أبناء الأمارات يوما أن هذه العصابة لم تخدم الا نفسها وسيجدون أنفسهم خلال سنوات انهم غرباء.

ويؤكد مراقبون أنه عندما تؤدي سياسات النظام الإماراتي إلى تحويل المواطنين إلى أقل من 10% في إجمالي السكان فهو قد تخلى عن أهم مقوم لبقاء الدولة وجعل شعبها في مهب الريح، إذ خلال عشرين عاما سيستولي المرتزقة الذين استوردهم محمد بن زايد على اقتصاد البلد وثقافتها وبعد ذلك سياستها وهكذا تضيع الأوطان في ظل حكم السفهاء.
مصدر : وكالات
رقم : 916582
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
16 شباط 2021
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
16 شباط 2021
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
16 شباط 2021
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
15 شباط 2021
بث خطاب قائد الثورة مباشرة على الهواء يوم الأربعاء
15 شباط 2021
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
15 شباط 2021
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
15 شباط 2021
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
15 شباط 2021
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
15 شباط 2021
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
15 شباط 2021
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
15 شباط 2021
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
إيران: المتسبب الرئيسي باغتيال العالم فخري زاده تحت التعقيب
15 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية