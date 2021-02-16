الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 14:45

موسكو: يجب العمل علی تحقیق تقدم حقيقي بتنفيذ الاتفاق النووي

موسكو: يجب العمل علی تحقیق تقدم حقيقي بتنفيذ الاتفاق النووي
وكتب اوليانوف ،في تغريدة له الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" تعليقا على رسالة ممثل ايران كاظم غريب ابادي الى المنظمات الدولية حول وقف الاجراءات الطوعية الايرانية في اطار الاتفاق النووي اعتبارا من 23 فبراير 2021: هذا يعني أن البروتوكول الإضافي الخاص بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران سيتم تنفيذه خلال اليومين القادمين.

واضاف اوليانوف : القضية المهمة حاليا هي الوقت ويجب أن نعمل ونبذل جهدا لإحراز تقدم حقيقي في تنفيذ الاتفاق النووي قبل حلول احتفالات عيد النوروز التي تبدأ يوم 21 اذار/ مارس 2021.

وكان سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي"، كتب في تغريدة على تويتر يوم امس الاثنين: ان قانون مجلس الشورى الاسلامي سيتم تنفيذه في وقته المقرر ( 23 فبراير الحالي) واعلنا ذلك للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيتم وقف التنفيذ الطوعي للبرتوكول الاضافي .

وفي تصريح للصحفيين ، اضاف غريب ابادي : ان هذا الاجراء ياتي في اطار تنفيذ القانون المصادق عليه من قبل "مجلس الشورى الاسلامي" والذي يهدف الى الغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني، ويندرج ايضا ضمن حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية المنضوية تحت البندين 26 و36 من بنود الاتفاق النووي، ونظرا لعدم وفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتها من اجل الغاء الحظر اللاقانوني.

وقال السفير الايراني في فيينا : لقد طلبنا في هذه الرسالة باتخاذ اجراءات عاجلة جدا لتنفيذ مطالب ايران المتعلقة بوقف الاجراءات الطوعية المختلفة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاضافي.

واوضح، انه من الان فصاعد سيتواصل التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على اتفاق الضمانات فقط، لغاية ان يتم رفع الحظر عبر خطوات عملية وملموسة وبالتالي توفر الارضية لعودة ايران الى هذه الاجراءات من جديد.
مصدر : وكالات
رقم : 916607
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
16 شباط 2021
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
16 شباط 2021
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
16 شباط 2021
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
16 شباط 2021
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
15 شباط 2021
بث خطاب قائد الثورة مباشرة على الهواء يوم الأربعاء
15 شباط 2021
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
15 شباط 2021
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
15 شباط 2021
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
15 شباط 2021
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
مؤسسة أمريكية: واشنطن قتلت 13 ألف مدني بالعراق وسوريا خلال 6 أعوام
15 شباط 2021
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
الصدر يدعو حكومة الكاظمي لتوفير لقاح كورونا
15 شباط 2021
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
صحفية بحرينية تروي ما حدث في ميدان اللؤلؤة
15 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية