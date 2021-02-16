موسكو: يجب العمل علی تحقیق تقدم حقيقي بتنفيذ الاتفاق النووي

وكتب اوليانوف ،في تغريدة له الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" تعليقا على رسالة ممثل ايران كاظم غريب ابادي الى المنظمات الدولية حول وقف الاجراءات الطوعية الايرانية في اطار الاتفاق النووي اعتبارا من 23 فبراير 2021: هذا يعني أن البروتوكول الإضافي الخاص بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران سيتم تنفيذه خلال اليومين القادمين.



واضاف اوليانوف : القضية المهمة حاليا هي الوقت ويجب أن نعمل ونبذل جهدا لإحراز تقدم حقيقي في تنفيذ الاتفاق النووي قبل حلول احتفالات عيد النوروز التي تبدأ يوم 21 اذار/ مارس 2021.



وكان سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي"، كتب في تغريدة على تويتر يوم امس الاثنين: ان قانون مجلس الشورى الاسلامي سيتم تنفيذه في وقته المقرر ( 23 فبراير الحالي) واعلنا ذلك للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيتم وقف التنفيذ الطوعي للبرتوكول الاضافي .



وفي تصريح للصحفيين ، اضاف غريب ابادي : ان هذا الاجراء ياتي في اطار تنفيذ القانون المصادق عليه من قبل "مجلس الشورى الاسلامي" والذي يهدف الى الغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني، ويندرج ايضا ضمن حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية المنضوية تحت البندين 26 و36 من بنود الاتفاق النووي، ونظرا لعدم وفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتها من اجل الغاء الحظر اللاقانوني.



وقال السفير الايراني في فيينا : لقد طلبنا في هذه الرسالة باتخاذ اجراءات عاجلة جدا لتنفيذ مطالب ايران المتعلقة بوقف الاجراءات الطوعية المختلفة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاضافي.



واوضح، انه من الان فصاعد سيتواصل التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على اتفاق الضمانات فقط، لغاية ان يتم رفع الحظر عبر خطوات عملية وملموسة وبالتالي توفر الارضية لعودة ايران الى هذه الاجراءات من جديد.