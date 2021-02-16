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الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 14:56

السيسي يحدد شروطا للتعبير عن الرأي والمعارضة في بلاده

السيسي يحدد شروطا للتعبير عن الرأي والمعارضة في بلاده
وقال السيسي ،خلال كلمته في افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية: "استوقفتني جملة حقوق الإنسان أن المسار السياسي مش هو فقط الحقوق، أيوة من حق الناس إنها تعبر عن رأيها، من حق الناس تعترض ويكون في معارضة ولكن الهدف منه سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية هو تحسين أحوال الناس، وتحسين حياتهم، هذا الهدف".

واعتبر السيسي: "مش المعارضة للمعارضة ولا للناس تتكلم، لا بتتكلم علشان نقول إن فيه مشكلة وهذا نقبله، ولكن بشرط أن يكون الشخص فاهم بيقول إيه، أنا بتوقف عند هذه الكلمة كثيرا، لأن الدولة المصرية تكون جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة تحدياتها هيخفف العبء كثيراً على الرأي والمعارضة" على حد قوله.
مصدر : وكالات
رقم : 916610
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