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الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 17:53

ايران: تسجيل 17 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا البريطاني لغاية الان

ايران: تسجيل 17 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا البريطاني لغاية الان
وقال جهانبور في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء: انه تم تحديد 17 مريضا مصابا بفيروس كورونا البريطاني المحور في ايران لغاية الان وان الخطر جاد بانتشاره السريع.

واضاف: ان 7 من هؤلاء الافراد المصابين بفيروس كورونا البريطاني هم من سكان محافظة قزوين (شمال غرب ايران) ولهذا السبب فقد تم تنفيذ اجراءات خاصة للكشف عن هذا المرض للسيطرة على انتشاره.

واوضح جهانبور بان الفيروس البريطاني له قدرة الانتقال بصورة اسرع من فيروس كورونا السابق لذا فمن المهم جدا التزام مسالة التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في الاماكن العامة وتجنب اي تجمعات لانه تمت مشاهدة مؤشرات لخطر بروز موجة كورونا الرابعة في بعض المحافظات والتي تعد اخطر بكثير من الموجات السابقة في البلاد.
رقم : 916634
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