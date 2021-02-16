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الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 19:54

سيئول يتهم بيونغ يانغ بمحاولة قرصنة مختبرات فايزر

سيئول يتهم بيونغ يانغ بمحاولة قرصنة مختبرات فايزر
ووفق ما أوردته وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، قال النائب ها تاي كونغ للصحافيين إن جهاز الاستخبارات الوطني "أبلغنا أن كوريا الشمالية حاولت الحصول على تكنولوجيا تتعلق باللقاح والعلاجات ضد فيروس كورونا بواسطة هجوم إلكتروني لاختراق فايزر".

وعمدت كوريا الشمالية إلى عزل نفسها مع إغلاق حدودها في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، سعيا لمنع انتشار فيروس كورونا الذي ظهر أولا في الصين المجاورة قبل أن يجتاح العالم موديا بحياة مئات الالاف.

وأضيف إغلاق الحدود إلى الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد جراء عقوبات دولية فرضت على بيونغ يانغ.

وبدأ لقاح فايزر المضاد لكورونا، والذي تم تطويره بشكل مشترك مع بيونتك (BIONTECH) الألمانية، في الحصول على تراخيص من جانب بعض الدول في أواخر العام الماضي.

ويقوم اللقاح على تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" (messenger RNA) التي تسمح له بدخول خلايا بشرية وتحويلها إلى مصانع لإنتاج أجسام مضادة لكورونا.

وتقول فايزر إنها تتوقع تسليم ما يصل إلى ملياري جرعة من اللقاح في 2021.

وكانت شركة مايكروسوفت (Microsoft) الأميركية قالت سابقا إن قراصنة حاولوا اقتحام شبكات 7 شركات أدوية ومراكز متخصصة في أبحاث اللقاحات عبر العالم.

وأضافت أن القراصنة يعملون لحساب حكومتي روسيا وكوريا الشمالية، وأن الشركات المستهدفة تقع في كوريا الجنوبية وكندا وفرنسا والهند والولايات المتحدة الأميركية.
مصدر : وكالات
رقم : 916644
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